Big Tlc contro Big Tech. Così l'Ue vuole diventare grande nell'economia dei dati

Gli amministratori delegati di 13 società telefoniche europee chiedono un’applicazione più leggera delle regole sulla concorrenza per consentire la creazione di compagnie più grandi in modo da riequilibrare i rapporti di forza con i giganti globali. In un appello del 29 novembre – in cui non compare Telecom ma che è stato sottoscritto da grandi operatori come British Telecom, Deutsche Telecom, Orange e Telefonica – viene messo in discussione un modello che non consentirebbe alle tlc europee di essere competitivo. Le richieste sono essenzialmente tre: meno regolamentazione sui prezzi; stop alle aste sulle frequenze che ne fanno lievitare i prezzi alle stelle; creazione di un ecosistema digitale europeo in grado di competere con i giganti globali.

