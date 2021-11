Cambiare (ancora) le regole sui Superbonus è un errore, dice Cna

Per il direttore della Confederazione nazionale dell'Artigianato, ritoccare la misura svilisce il disegno di perseguire un’azione di stimolo per un settore trainante dell’economia e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni

Esiste ormai una ricca letteratura che dimostra come la certezza e la stabilità nel tempo delle misure di incentivazione all’economia siano più rilevanti delle stesse risorse allocate. Un’equazione che dovrebbe essere nel Dna degli indirizzi di politica economica e ben codificata in un meccanismo di monitoraggio puntuale per misurare l’efficacia degli strumenti di stimolo. Invece il sistema delle imprese e i cittadini stanno sperimentando una pericolosa accentuazione del fenomeno, tutto italiano, di costante cambiamento in corsa di regole, criteri e modalità di funzionamento di un ampio spettro di misure, con l’effetto ricorrente di minarne l’efficacia e, in qualche caso, di svuotarle completamente. La casistica è molto ampia e limitando il raggio di osservazione alle ultime settimane i cambiamenti repentini spaziano dalle regole fiscali agli appalti, dal Superbonus 110 per cento alla Nuova Sabatini.