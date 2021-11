Cambio di passo vs ortodossia. Le strategie opposte di Bce e Fed

Christine Lagarde lo ha ripetuto oggi: “Non è il momento di pensare a un aumento dei tassi. Una stretta monetaria sarebbe non solo prematura ma dannosa per la ripresa”. E vista anche la sede già rigorista dove ha parlato, il Frankfurt European Banking Congress 2021, la presidente della Bce ha anche aggiunto che i tassi dell’euro rimarranno tra zero e meno 0,5 per tutto il 2022. “Anche dopo la prevista fine dell’emergenza pandemica sarà importante che la politica monetaria, compresa l’opportuna calibrazione degli acquisti di asset, sostenga la ripresa e il ritorno sostenibile dell’inflazione al nostro target del 2 per cento. Annunceremo le nostre intenzioni in materia a dicembre”. Le ha fatto eco il commissario agli Affari economici di Bruxelles, Paolo Gentiloni: “Non chiediamo solo un rimbalzo, ma un cambio di passo. Dobbiamo evitare la tentazione di un ritiro prematuro delle politiche espansive. Non è il momento di abbandonarle, ma di renderle più mirate”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE