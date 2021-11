Con l'euro digitale arriva anche diem, la criptovaluta di Zuckerberg

Tra i contanti e i bitcoin, presto potremmo preferire i secondi. Ma solo in linea teorica: chi ci dice che il loro valore resti ancorato a quello delle monete a corso legale? Le garanzie fanno la differenza

Se stiamo leggendo il giornale su carta, probabilmente lo abbiamo pagato in contanti. Se invece lo stiamo leggendo in elettronico, lo abbiamo quasi certamente acquistato utilizzando una carta di pagamento. Presto, potremmo essere in grado di pagarlo sia all’edicola sia online utilizzando gli euro elettronici, emessi dalla Bce, oppure usando diem, la criptovaluta del consorzio guidato da Mark Zuckerberg.