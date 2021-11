Il dilemma della sostenibilità ambientale spiegato con il letto Ikea

Una volta un mobiliere mi ha detto, ma in camera caritatis: chi ha un letto Ikea non fa l’amore, ma da tempo. Per forza – sottolineava –, quei letti sono così fragili che appena ti muovi si rompono. Quindi è chiaro – insisteva – sono letti fatti per bellezza, cioè, al massimo ci puoi dormire ma senza muoverti troppo. Non ho indagato più di tanto, ovvio, anche perché quel mobiliere tendeva a convincermi della fragilità dell’Ikea solo per farmi comprare dei mobili molto pesanti, indistruttibili, roba – diceva – che se la compri poi ti fa compagnia tutta la vita, nasci in quel letto e in quel letto muori e fai anche tanti figli (credo intendesse dire). Comunque la dichiarazione del mobiliere mi è sembrato affrontasse la vecchia questione, e cioè compra un oggetto e usalo tutta la vita, invece di darti all’usa e getta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE