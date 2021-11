Dopo il G20, i nemici dell'acciaio italiano sono i tabù, non i dazi

Stati Uniti e Unione Europea firmano un accordo per l’eliminazione dei dazi sull’acciaio e l’alluminio. La versione di Antonio Gozzi, past president di Federacciai: "Liberalizzare e aprire il mercato non vuol dire che non ci sono regole, ma vuol dire imporle e salvaguardarle"

Era nell’aria da qualche mese, ma nessuno avrebbe pensato che sarebbe accaduto proprio in Italia: la firma tra Stati Uniti e Unione Europea per l’eliminazione dei dazi sull’acciaio e l’alluminio. E invece l’accordo è stato raggiunto proprio durante il G20 di Roma e ne rappresenta forse l’effetto concreto e immediato più importante. I dazi del 25 per cento sull’import dell’acciaio e del 10 sull’alluminio erano stati imposti da Trump nel 2018 per difendere la produzione interna americana. L’Europa rispose con altrettanti dazi sull’import di prodotti americani come motociclette, jeans, riso, tabacco e burro d’arachidi, venendo a sua volta colpita su prodotti italiani come il Parmigiano.