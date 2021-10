Serve una transizione ecologica anche per la finanza, dice Visco

“Quali sono i costi economici del cambiamento climatico? Sul tema c’è incertezza, spesso ci si sofferma sulla valutazione dei più frequenti e intensi disastri ambientali, ma la maggior parte dei costi potenziali si trova oltre l’orizzonte tipico dell’economia e delle analisi finanziarie. I rischi del cambiamento climatico possono manifestarsi attraverso l’economia, soprattutto se la transizione verso l’obiettivo di emissioni zero si rivela mal progettata o difficile da coordinare a livello globale, con conseguenti perturbazioni al commercio internazionale”. Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha toccato un nervo scoperto della lotta al cambiamento climatico intervenendo a Milano alla proclamazione dei vincitori della G20 TechSprint, gara per l’innovazione tecnologica in stile “hackathon” organizzata in tandem con la Banca per i regolamenti internazionali e la collaborazione del Singapore Bis Innovation Hub di Benoit Coeuré.

