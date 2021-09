La Ferrari investe, guarda ad Apple e si prepara al futuro

John Elkann in pochi giorni ha fatto una full immersion nel futuro. Prima ha parlato con Bono Vox della salvezza del pianeta, lanciando insieme a lui la 500 (Red) dal tetto del Lingotto trasformato nel giardino pensile più grande d’Europa, poi è andato nello spazio dialogando con Elon Musk fondatore della Tesla e di Space X, quindi ha annunciato l’accordo tra Exor, Ferrari e LoveFrom, il collettivo creativo di Sir Jony Ive e Marc Newson. Una partnership che avvicina ancora di più il Cavallino al mondo Apple di cui Sir Jony Ive è stato capo del design. Nel cda della Ferrari siede infatti anche Eddy Cue che è senior vice president of Internet Software and Services di Apple. Una Ferrari con la Mela in testa? No, una Ferrari che sta cercando di guardare al futuro senza dimenticare il suo passato. Una Ferrari che sta cercando di intercettare i gusti in continuo cambiamento dei giovani con grandi capacità di spesa. Il Cavallino sta cambiando pelle, ma deve fare attenzione a non allontanarsi troppo dalla sua storia e dal suo Dna ed è rassicurante che il presidente abbia detto: “Una Ferrari a guida autonoma sarebbe triste perché lo spirito della Ferrari è proprio quello di poterla guidare”. Sarà così anche il primo Suv della casa in arrivo l’anno prossimo, quello che a Maranello chiamano Fuv, il Ferrari Utility Vehicle, il purosangue che dovrebbe cambiare ancora una volta i benchmark di un segmento automobilistico dove sono già entrate per salvare i conti Porsche, Lamborghini, Maserati e tutto il mondo tedesco con le versioni sportive di Audi, Bmw e Mercedes.

