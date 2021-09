Sull'ambiente c'è un guaio tecnologico

Le Camere hanno in discussione l’approvazione del documento di impostazione generale della transizione predisposto dal “Comitato interministeriale per la transizione ecologica”. Nell’ultima versione trasmessa, rispetto alla stesura iniziale, è sparito il riferimento al principio della neutralità tecnologica. Neutralità tecnologica significa “non importa di che colore è il gatto purché acchiappi i topi”. Nel caso specifico, il topo da acchiappare sono i gas climalteranti che possono essere ridotti con varie tecnologie. Il secondo principio che dovrebbe valere è che si parta quindi con le tecnologie che costano meno e sono più efficienti. Utilizzando questi due princìpi per esempio il governo olandese ha messo all’asta circa 5 miliardi di incentivi che sono andati per due miliardi alle fonti rinnovabili e per due miliardi a progetti di “carbon sequestration” associata alla produzione del cosiddetto idrogeno blu. Progetti presentati, fra gli altri, da compagnie petrolifere e raffinerie. Esclusi del tutto i progetti di idrogeno verde da fonti rinnovabili perché troppo cari, nonostante fossero stati collocati dalla gara in una fascia di prezzo più bassa.

