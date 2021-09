La mossa Calta-Del Vecchio fa bene al capitalismo italiano

Foreste e ambizioni. Una scossa utile non per ragioni nazionaliste ma proiettare i gioielli italiani in Europa. Indagine

L’Isonzo, più di 100 anni dopo, torna ad essere il fronte più caldo d’Italia. L’ennesima battaglia che si combatte alle porte di Trieste per il controllo delle Generali, tuttavia, non è necessariamente terreno di cattive notizie per il capitalismo italiano. Comunque vada a finire il braccio di ferro in corso tra Mediobanca e la strana coppia costituita da Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone, infatti, è già oggi possibile leggere alcuni segnali sostanzialmente positivi per l’evoluzione del contesto economico e finanziario del nostro Paese.