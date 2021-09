Smettere di distruggere il lavoro

Nell’ottima previsione Ocse di una crescita al 5,9 per cento del pil 2021 c’è un dato sul quale destra e sinistra glissano avendo più o meno tutti la coscienza sporca. Si tratta del tasso di occupazione – quanta gente lavora sul totale della popolazione – al 57 per cento, dieci punti sotto la media europea. La crisi certo. Ma secondo i dati Istat del 1° settembre la vigorosa ripresa estiva non ha fatto crescere gli occupati, anzi (meno 23 mila). Nella sola fascia 20-64 anni in Italia lavora poco più del 60 per cento, in Francia più del 70, in Germania poco meno dell’80, in Olanda poco più dell’80 (Eurostat luglio 2021).

