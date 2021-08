Perché la frenata di Toyota fa paura a tutte le auto

Toyota, anche tu? La notizia che il gigante dell’auto giapponese taglierà di 360 mila vetture almeno, ovvero del 40 per cento la produzione a settembre, ha davvero gettato nel panico il mondo a quattro ruote, come dimostrano i ribassi (meno 4 per cento sia ieri che giovedì) che non solo hanno colpito le azioni del gruppo ma hanno contagiato anche il resto del settore, afflitto dalla fame dei preziosi, introvabili chip: lunedì resteranno chiusi in nord America diversi impianti di Gm, mentre Ford dovrà fermare le linee del pickup F-150, uno dei suoi modelli di punta. Anche Stellantis ammette problemi in un paio di fabbriche francesi. E Volkswagen si limita a dire che, di questo passo, non sono da escludere tagli alla produzione alla ripresa dell’attività delle fabbriche tedesche. Salvo far sapere ieri sera che a Wolfsburg, la sede centrale con 60 mila dipendenti, lunedì si ripartirà con un solo turno, mentre Audi prolungherà la chiusura di una settimana.

