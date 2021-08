Mps, modello salvataggio

“E’ positivo tutto ciò che stabilizza il sistema bancario nazionale”. A poche ore dall’inizio dell’audizione del capo del Mef, Daniele Franco, davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato, l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, è intervenuto sull’operazione Unicredit-Mps dicendo che questa non incontrerà alcun tipo di ostacolo da parte della sua banca. Un vero endorsement incassato dal ministro Franco chiamato dal Pd a spiegare i dettagli dell’operazione che sta molto agitando la politica, ma su cui il governo intende tirare dritto. Del resto, risolvere una crisi bancaria cedendo la parte sana a un gruppo privato, previo scorporo dei crediti deteriorati (nel caso di Mps, anche dei rischi legali), non è una novità. Questo tipo di intervento ha una storia ultraventennale in Italia: è stato sperimentato per la prima volta a metà anni 90 con il crac del Banco di Napoli e sulla base di quella esperienza è nato un modello “italico” dei salvataggi bancari, che l’Europa ha sempre guardato con interesse e allo stesso tempo con scetticismo per il rischio che vengano erogati aiuti di stato camuffati. Preoccupazione che Franco conosce bene visto che tra il 1994 e il 1997, quando si decise di affrontare la grave crisi della banca partenopea con la costituzione di una bad bank (la ex Sga oggi Amco), era consigliere degli Affari economici e finanziari della Commissione europea.

