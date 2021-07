Missione 2 (quasi impossibile): riqualificare gli edifici pubblici

Il Pnrr alla prova dell’efficienza energetica. Per la Corte dei conti è un’impresa anche sostituire una caldaia

“Missione 2, componente 3”. Il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) prescrive un ruggente programma di interventi per l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici con una dotazione finanziaria complessiva di 15,36 miliardi. La transizione, da portare a termine entro il 2026 riguarda, ovviamente, anche molti edifici pubblici, in particolare 195 scuole e 48 uffici giudiziari di cui è proprietaria la Pa centrale. Il problema è se lo stato ce la farà. Lo stesso stato per il quale, carte alla mano, sostituire una caldaia diventa un attraversamento sulle sabbie mobili.