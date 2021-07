Che fine ha fatto il risiko bancario

Banca Carige è tornata in Borsa ieri ma il titolo non è riuscito a fare prezzo dopo un anno e mezzo di sospensione dalle contrattazioni e un futuro incerto. E’ probabile che una quotazione di riferimento ci sia da oggi quando si capirà l’umore degli investitori nei confronti di una realtà che, controllata all’80 per cento dal Fondo interbancario per la tutela dei depositi, sta cercando una nuova strada per riscattarsi da un passato complicato. Il ritorno a Piazza Affari è importante perché la banca potrà sfruttare il mercato dei capitali per approvvigionarsi con strumenti di debito e poter così proseguire la sua attività, ma è irrilevante ai fini del futuro assetto azionario considerando che il Ftd sta trattando direttamente con potenziali acquirenti la graduale cessione della sua partecipazione. Chi siano e quali possibilità abbia effettivamente Carige di rilanciarsi nell’attuale panorama bancario è difficile dirlo. Anche perché, a ben guardare, il risiko ha perso vigore nelle ultime settimane e nessun istituto potenzialmente coinvolto in questo processo è arrivato a deliberare un’eventuale operazione a livello di cda nonostante sia ormai vicinissima la scadenza per l’utilizzo entro il 2021 di miliardi di incentivi fiscali.

