La stretta di Pechino sull'istruzione privata. Parla Tentori (Axa Im)

Un’onda d’urto alle Borse cinesi è stata provocata ieri dalla decisione del governo di Pechino di intervenire con una stretta nel settore dell’istruzione, colpevole di essere stato “dirottato dal capitale”. In pratica, sono stati vietati gli insegnamenti a scopo di lucro nelle materie scolastiche di base e limitati gli investimenti privati in un settore che vale circa 120 miliardi di dollari ed è rappresentato da colossi come New Oriental Education (quotato a Hong Kong), Tal Education Group e Gaotu Techedu, quotate negli Stati Uniti, i cui titoli hanno accusato perdite fino al 40 per cento.