A 20 anni dal G8, Genova cerca disperatamente globalizzazione

A Genova, da anni, chiedono più globalizzazione e, da anni, non riescono a ottenerla. Vorrebbero, almeno una buona parte della città lo vorrebbe, migliori trasporti, treni decenti, strade e non imbuti, corsie percorribili e non sequenze di cantieri votati solo alla manutenzione di strutture comunque inefficienti. Vorrebbero il corrispettivo su terra della ancora straordinaria forza nei trasporti marittimi. Le cronache estive raccontano, invece, di una situazione che in agosto diventerà insostenibile. Gli agenti marittimi dicono che in agosto “si rischia il blocco delle merci da e per il porto di Genova nel bacino di Sampierdarena”, perché dal 9 al 29 agosto non sarà utilizzabile, per lavori, la stazione ferroviaria marittima, mentre, per altri lavori, non sarà percorribile dal 3 al 26 agosto l’autostrada nel tratto tra Genova Ovest e Genova Pra’.

