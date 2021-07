La crisi dei microchip manda in tilt la produzione di auto

Il dilagare della pandemia, un evento forse non imprevedibile, ma di certo imprevisto, ha portato in piena luce diverse criticità annidate in vari settori. Tra i più scossi vi è quello dell’automobile, stretto dalla necessità di dover rispettare normative e obiettivi ambientali sempre più stringenti e la paradossale situazione di non poter soddisfare adeguatamente la domanda, non per mancanza di modelli, ma per la difficoltà ad assemblarli e farli arrivare nei saloni dei concessionari.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni