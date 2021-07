Innovare per tornare ai livelli pre crisi. Ricette per le piccole imprese

L’anno del Covid non ha rallentato l’attività di ricercatori e innovatori italiani. Tutt’altro. A rilevarlo è l’European Innovation Scoreboard, lo strumento annualmente elaborato dalla Commissione europea per analizzare le prestazioni innovative degli stati membri dell’Ue. Una tendenza italiana al rialzo che dura in sostanza dal 2014, l’anno della prima indagine europea. In questo periodo, a fronte di una crescita media continentale del 12,5 per cento, il nostro paese ha migliorato le proprie performance a un ritmo esattamente doppio: più 25 per cento. Un dato che l’ha posto tra quanti hanno fatto gli sforzi relativamente più rimarchevoli, addirittura meglio dei tradizionali primi della classe in questo ambito: i paesi scandinavi. E benché l’etichetta sintetica appiccicata all’Italia sia ancora quella di “innovatore moderato”, perché il punto di partenza era effettivamente basso, tutto lascia prevedere a breve il balzo tricolore sul podio, tra i “forti innovatori” o addirittura gli “innovatori leader”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni