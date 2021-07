Non saper spendere. I paesi membri richiamati dall'Unione europea

Dopo il 2020, i paesi membri dell’Ue hanno accettato un livello maggiore di integrazione delle rispettive finanze pubbliche, con prestiti e sovvenzioni. Ma ogni Stato è responsabile del buon utilizzo delle risorse ricevute; deve, quindi, fare il possibile per migliorare i propri strumenti operativi, i procedimenti di gestione, i meccanismi di controllo. Vari spunti utili, per quanto riguarda l’Italia, sono forniti dalla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato pubblicata il 23 giugno. Come ha osservato il Procuratore generale della Corte, i media dedicano molta più attenzione al bilancio preventivo, il quale contiene i progetti che si intendono realizzare, ma è il rendiconto che consente di verificare se quei progetti sono stati davvero attuati. La Corte dà atto dell’incremento della spesa pubblica per investimenti. Però, sottolinea, da un lato, che ciò è accaduto soprattutto per via dei maggiori contributi alle imprese (quasi nove miliardi, con una crescita del 182 per cento rispetto al 2019); dall’altro lato, che la gestione dei fondi è risultata “impervia”, perché “le complesse procedure amministrative continuano a condizionare fortemente il rapido ed effettivo utilizzo delle risorse assegnate”. Dunque, nonostante i ripetuti annunci da parte dei governi precedenti, è mancata una vasta, organica, riforma della disciplina dei procedimenti di spesa. È un impegno che il Parlamento dovrebbe mettere al centro della propria agenda, con il necessario supporto governativo.

