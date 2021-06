Recovery dei risparmi: come si sblocca l'altro tesoro italiano

Perché gli italiani tengono quasi 1.800 miliardi di risparmi sui conti correnti (per la precisione, 1.774 a fine maggio 2021, secondo l’ultima stima fornita dall’Abi a maggio di quest’anno) accettando di guadagnare zero o addirittura di rimetterci? Il fenomeno non è nuovo, ma si è accentuato da quando è scoppiata la pandemia perché in poco più di un anno la liquidità sui depositi bancari è cresciuta di 200 miliardi, una cifra che, come osserva Giovanna Paladino, direttrice del Museo del risparmio, è pari a quella del Pnrr. “Praticamente è come se si fosse creato un Recovery plan parallelo rappresentato dalle risorse che i cittadini hanno messo da parte durante i vari lockdown – dice – ma sbloccarlo non sarà facile. Gli italiani sembrano paralizzati dalla paura. E che cosa fai quando hai paura? Stai fermo come quando vedi un orso”. Secondo Paladino, il timore di dover affrontare situazioni di emergenza non trova a prima vista una spiegazione razionale considerando che la ripartenza è tutto sommato cominciata e i contagi sono crollati. E’ per questo che, a suo avviso, bisogna partire da un’analisi dei comportamenti delle persone per capire come si può agire per evitare che questa ricchezza si trasformi in una diseconomia del sistema. Partiamo da un dato: il patrimonio (investito) delle famiglie, complessivamente pari a circa 10-11 mila miliardi di euro, è suddiviso tra 4-5 mila miliardi destinati ad attività finanziarie e circa 6 mila miliardi in immobili. Tale ricchezza è stata costruita soprattutto dalla generazione del dopoguerra, quando si è formata la classe media italiana.

