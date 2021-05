Alitalia, (pen)ultimi aiuti

La soluzione per Alitalia non è ancora stata trovata, ma indubbiamente l’incontro tra la Commissione europea e il governo italiano è un passo avanti. Molti punti non sono ancora stati chiariti e le condizioni di Bruxelles per avere discontinuità rispetto alla vecchia Alitalia rimangono molto dure: non si sa se la compagnia potrà ripartire per la fine dell’estate con la dote pubblica di 3 miliardi. E’ bene ricordare che questi fondi derivano dal decreto “Rilancio” dello scorso anno e sono gli ultimi di una lunga serie di aiuti. Tra il 2017 e il 2021, sono stati stanziati circa 5 miliardi per Alitalia, tra vecchia e nuova compagnia. La discontinuità richiesta passa da alcuni punti chiave quali il marchio, che non potrà passare alla nuova Alitalia-ITA se non tramite una gara pubblica, il settore handling e il settore manutenzione, che dovranno essere venduti a parte e il programma MilleMiglia che non potrà essere acquisito dalla nuova compagnia.

