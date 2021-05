Italia, occhio al debito

La Banca dei regolamenti internazionali di Basilea (Bri) è un istituto tanto autorevole quanto misterioso. Già la sua definizione di “Banca centrale delle banche centrali” sembra custodire un segreto. Nata per risolvere la questione delle riparazioni di guerra tedesche da un’idea di Siegmund Warburg, nella sua secolare vita la Bri ha svolto in religiosa riservatezza delicate funzioni. Durante i lunghi anni della Cold War per esempio è stata l’unico canale di comunicazione finanziaria tra l’ovest e l’est del mondo in un momento in cui i due emisferi non si parlavano. Nel 2007 ha anticipato la crisi che da lì a un anno avrebbe messo al tappeto l’Europa e gli Stati Uniti. Oggi le sue analisi economiche sono lette scrupolosamente da operatori e policy maker alla ricerca di messaggi criptati. Dopo il recente sbandamento dei mercati globali seguito alla fiammata dei prezzi al consumo statunitensi e all’aumento dei rendimenti dei bond europei e americani, Btp compresi, Claudio Borio, il capo economista italiano della Bri, mette in guardia: “Attenti, l’inflazione non è morta”. Nei giorni scorsi il Financial Times ha registrato un crescente nervosismo tra gli operatori, che Borio conferma. E’ un nervosismo che si può capire. La stagnazione dei prezzi e i bassi tassi d’interesse infatti sono la piattaforma sulla quale si basa la strategia di politica economica dei governi al di qua e al di là dell’Atlantico. Senza di essi non si potrebbe più largheggiare con i deficit pubblici e l’accomodamento monetario. Si entrerebbe in un nuovo paradigma. E qualcuno perderebbe una montagna di soldi. Mentre qualche paese, tra cui l’Italia, entrerebbe in difficoltà.

