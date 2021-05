Non c'è Recovery plan senza un Parlamento decidente. Quattro svolte

Il programma europeo Next Generation Eu è una coerente combinazione di riforme e investimenti. Sbagliano quindi tutti quelli che lo chiamano “fondo”: il Ngeu non è un gran volume di risorse europee cui gli stati membri possono attingere, ciascuno per le quantità assegnategli. È un programma dell’Unione che -finanziandosi con debito emesso sul merito di credito dell’Unione stessa- punta a realizzare un profondo cambiamento dell’economia e della società europee, per renderle al contempo più efficienti (recupero di capacità competitive nell’economia globale), più giuste (riduzione dei divari sociali, territoriali e di genere), più sostenibili (abbattimento delle emissioni e delle attività climalteranti).

