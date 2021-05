I bassi debiti familiari degli italiani sono un asset della crescita

Non è per sottovalutare l’impatto diversificato che la crisi pandemica ha avuto sulle condizioni economiche delle famiglie, ma c’è una disuguaglianza (positiva) di cui si parla poco ed è il basso, anzi bassissimo livello di indebitamento degli italiani rispetto al resto del mondo. Un vantaggio strutturale dell’Italia che non è cambiato con il Covid-19, come ricorda l’ultimo rapporto della Banca d’Italia sulla stabilità finanziaria. A fine 2020, infatti, l’indebitamento delle famiglie in rapporto al reddito disponibile è aumentato al 64,7 per cento (più 2,6 per cento rispetto al 2019), ma resta più che contenuto nel confronto internazionale. Questo livello, sulle base delle ultime rilevazioni avvenute nei vari paesi tra settembre e dicembre 2020, è molto più basso della Germania (poco sotto il 90 per cento), della Spagna (sopra il 90 per cento) e della Francia (più del 100 per cento) ed è di gran lunga inferiore alla quota di debito privato registrata nel Regno Unito (127 per cento). Rispetto, poi, all’Olanda, sempre molto critica nei confronti di stati che considera spendaccioni, l’Italia appare estremamente virtuosa perché il paese dei tulipani ha di recente superato il 200 per cento di rapporto debito-reddito destando più d’una preoccupazione tra gli osservatori di queste dinamiche dell’Eurosistema.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni