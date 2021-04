Garantire i giovani si può

Impegnata nella guerra del coprifuoco la politica ha finora riservato zero attenzione a una misura del Recovery plan di Mario Draghi: la possibilità per gli under 35 di ottenere mutui al 100 per cento, con l’anticipo garantito dallo stato. I benaltristi dicono che il vero problema è nel pagare le rate con i contratti precari, altri obiettano che si incentiva l’acquisto di immobili mentre sarebbe meglio orientarsi su consumi e investimenti. Il primo dilemma somiglia a quello dell’uovo o gallina, il secondo merita un’analisi che ne ribalta il presupposto. I ragazzi italiani sono spesso “choosy” (by Elsa Fornero), mammoni e poco intraprendenti per familismo e costrizione economica. Questo ha riflessi sulla libertà, la mobilità, la demografia. Intanto i genitori si sentono obbligati a metter via soldi per l’anticipo del mutuo dei figli. Il che produce minori consumi e scarsi investimenti delle famiglie nell’istruzione. A fine 2020 il Centro Einaudi e la Banca d’Italia hanno stimato un aumento dei risparmi di 130 miliardi nonostante la contrazione del Pil di 150.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni