Oltre Galloni. Moda, auto e innovazioni. Gli altri italiani che pesano nel mondo

John Elkann che conosce lo spirito dei tempi la voleva, così dicono, alla direzione della Repubblica, ma Alessandra Galloni ha preferito restare alla Reuters ed è stata premiata. E che premio. Per la prima volta in 176 anni la prestigiosissima agenzia di stampa (nata da un tedesco, diventata inglese, poi canadese con la Thomson e adesso controllata dal fondo americano Blackstone) ha nominato una donna direttore urbi et orbi e per la primissima volta si tratta di una italiana. Alessandra Galloni ha gestito a lungo la sede romana e adesso guiderà il numero uno dell’informazione economica con il 34% del mercato seguita da Bloomberg. Insomma, ha rotto il soffitto di cristallo e ha gettato alle ortiche i soliti vecchi cliché. E non è solo un effetto del fenomeno Draghi, cioè di un italiano (patriottico come si è definito egli stesso) considerato tra le personalità più rispettate e a quanto pare ascoltate dentro e fuori l’Europa. Infatti, molti italiani che troviamo in posizioni di vertice nel mondo hanno cominciato la loro scalata persino prima dello stesso Draghi.

