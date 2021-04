Agenda Boeri per il lavoro

Ora che anche la metodologia dell’Istat, come spiegava ieri su queste colonne Andrea Garnero, prende atto di come la realtà occupazionale sia stata stravolta dal Covid (circa un milione di occupati in meno), è necessario pensare ad aggiustamenti strutturali agli ammortizzatori sociali e al mercato del lavoro per renderli più adeguati ad affrontare l’emergenza prima e la ripresa poi. In particolare per dare una risposta alle donne e ai giovani, che hanno subìto a causa delle loro posizioni contrattuali “fragili” le ripercussioni più dure, e ai lavoratori dei settori che subiranno una trasformazione. “Nulla sarà come prima”, è ciò che in tanti affermano in parte come constatazione e in parte come auspicio, visto che il Next Generation Eu prevede una transizione ecologica e digitale dell’economia. Ma nel frattempo stiamo lasciando tutto com’era. Per attrezzarsi a questo passaggio, anche grazie all’aiuto delle risorse europee che consentono di fare delle riforme non più “a costo zero”, si può partire dalle tre proposte avanzate dall’economista Tito Boeri su Repubblica.

