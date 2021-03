Primo schiaffo di Colao alla rete unica

Il 60 per cento delle famiglie italiane non usufruisce di internet veloce o non ha accesso a una connessione da almeno 30 Mbit/s. Per questo, bisogna mettere a sistema tutte le risorse – finanziarie, imprenditoriali e tecnologiche – senza impiccarsi a improbabili progetti. Lo ha detto il ministro della Transizione digitale, Vittorio Colao, in audizione, sottolineando che Next Generation Eu rappresenta una opportunità imperdibile, che sarebbe assurdo sprecare a causa delle lungaggini politiche e amministrative. “Non possiamo permetterci di stare in una situazione di attesa – ha spiegato – che rischia di condizionare i piani (e quindi i tempi) di copertura delle reti a banda ultra larga finanziati con risorse del Pnrr”. Colao, correttamente, non ha voluto commentare le vicissitudini societarie di Tim, Open Fiber e Cassa depositi e prestiti. Il mestiere del governo non è quello di perseguire alchimie aziendali, ma di garantire che tutti abbiano accesso, nel più breve tempo possibile, a una connessione veloce.

