Perché l'Ue non trova la bussola sul bollino della sostenibilità

Potremmo chiamarla (non si offenda Milan Kundera) l’insostenibile leggerezza della sostenibilità. Ormai l’impresa è sostenibile o non è: il mantra, ripetuto da anni, con la pandemia è diventato un dogma; sappiamo che riguarda tre fattori chiave, ambiente, impatto sociale, rapporti di lavoro, ma come calcolarli? Chi non è sostenibile non viene finanziato dai mega fondi di investimento ed è difficile che possa superare i paletti dei guardiani delle borse; non solo, spesso non si riesce nemmeno a sapere quanto vale davvero una impresa che, accanto al bilancio finanziario, deve presentare un bilancio di sostenibilità. Qui siamo in piena babele, perché non esiste un unico standard; criteri, norme, linguaggi, indici, organismi sono tutti diversi. L’elenco è impressionante: TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) nata nel 2015 dal Financial Stability Board; CDSB (Climate Disclosure Standards Board), consorzio internazionale di nove ong imprenditoriali ed ecologiste, lanciato nel 2007 a Davos; SASB (Sustainability Accounting Standards Board), organizzazione americana indipendente fondata nel 2011; IIRC (Integrated Reporting Council) l’organismo che ha disegnato la cornice del bilancio integrato; EFRAG l’ organismo di consulenza della commissione europea sulle materie contabili; il GRI (Global Reporting Initiative) che ha fissato 38 linee (utilizzate in Italia dal 90% delle società interessate); lo IASB (International Accounting Standard Board) che redige i principi contabili internazionali stabiliti dalla IFRS Foundation, organizzazione senza scopo di lucro.

