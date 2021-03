Cinque idee per spendere bene

Al direttore - Si può avere senz’altro fiducia che si possa ottenere nel breve termine un serio piano nazionale, coerente con le priorità date da Bruxelles: un PNRR che parli di investimenti e riforme e non di sussidi. Sappiamo che la gestione del PNRR è stata incardinata al Ministero dell’Economia, ma il tema della governance e quello dell’attuazione appaiono ancora degli importanti snodi rimasti aperti. Viene da chiedersi come saranno identificati i progetti, come saranno selezionati gli operatori, da quali enti e con che modalità. Dovranno essere presentati degli studi di fattibilità? Chi saranno gli interlocutori? Oppure le risorse saranno allocate nei vari ministeri che provvederanno a gestirli con la classica strumentazione amministrativa? Di certo ci sarà una buona parte di risorse che potranno essere spese dalle principali partecipate pubbliche per i profili di competenza, ma anche in tal caso non è chiaro in che forma. Di certo vi è che ciascuno dei Ministeri coinvolti sarà chiamato a gestire decine di miliardi di euro da spendere in tempi brevissimi per le abitudini nostrane: uno sforzo titanico mai visto finora.

