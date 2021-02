Il Covid e la nuova agenda sul lavoro

Persi 444 mila posti, tantissime donne. Trasformazioni: la strada per ripartire

La promessa, fatta a inizio pandemia, secondo cui nessuno avrebbe perso il posto di lavoro era tanto confortante quanto impossibile da mantenere. E infatti i dati dell’Istat mostrano un quadro completamente diverso. Solo nel mese di dicembre gli occupati sono diminuiti di 101 mila unità, in pratica esclusivamente donne (99 mila) e autonome (79 mila). Ma il dato che mostra l’impatto della pandemia è quello annuale: nel 2020 in Italia sono andati persi 444 mila occupati, anche in questo caso prevalentemente donne (-312 mila), giovani, con contratti a termine (-393 mila) o autonomi (-209 mila).

Pubblicità

Pubblicità