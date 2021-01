Pnrr, sud e Mediterraneo: qualcosa è cambiato, ora la sfida è l'attuazione

Al direttore - Confindustria è rimasta a lungo in attesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del governo, chiedendo, ripetutamente e invano, che il percorso di formazione fosse accompagnato da un confronto serio, approfondito e sistematico con tutti gli attori economici e sociali, per verificarne i contenuti e la loro fattibilità e per massimizzarne gli impatti, convinta che le misure economiche, mai come in questo momento di grandi e coraggiose scelte strategiche, camminino soprattutto sulle gambe di imprese e lavoratori.

Pubblicità

Pubblicità