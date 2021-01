Imprenditori alla riscossa

Anche oggi pessime notizie, i numeri della congiuntura non lasciano ben sperare, il debito delle imprese è alle stelle e i cantieri sono fermi più che mai. Facessimo vaccini sarei al massimo dell’umore ma la nostra azienda produce materiali da costruzione, non proprio un settore che brilla di luce propria. Lavoriamo sulla sismica, sull’isolamento degli edifici, sul consolidamento dei viadotti, tutti temi attuali ma l’ecobonus non parte e i lavori pubblici nemmeno. Dovremo inventarci per forza qualcosa, soluzioni innovative, nuovi prodotti. Qualcosa che ci aiuti a cambiare schema. Che fare? Giusto in queste ore stiamo facendo dei test di produzione per ridurre i consumi di risorse naturali, ci è venuta una buona idea ma non tutto sta andando come previsto e i tecnici non sanno che pesci prendere.

