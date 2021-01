Lo stato imprenditore in mano al centrosinistra è un guaio per l'Italia

Al direttore - Nei giorni scorsi con una precisione invidiabile l’ottimo Stefano Cingolani ha voluto ricordare da queste colonne la evoluzione del nostro sistema bancario che in 25 anni è passato quasi tutto dalle mani pubbliche a quelle private. Cingolani non ha ricordato le ragioni politiche che furono dietro questa trasformazione del nostro sistema sol perché aveva giustamente a cuore sottolineare lo sforzo comune che oggi devono fare i regolatori (Bce, vigilanza bancaria, Bankitalia) i vertici bancari, il ministero del tesoro e l’intero governo per far fronte alle tensioni finanziarie che si presenteranno nei prossimi due o tre anni. Noi vorremmo cogliere l’occasione di quella splendida carrellata per aggiungere alcune note.

