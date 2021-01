Prepararsi alla grande trasformazione 2021

Il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia, ma anche come un anno di trionfo per la scienza e la tecnologia. Non solo per l’arrivo del vaccino in tempi record, ma anche perché internet e le tecnologie digitali hanno consentito all’economia e alla società di continuare a funzionare con modalità che anche solo pochi anni fa erano inimmaginabili. Non sappiamo cosa ci riserverà il nuovo anno, ma vi è una certezza: il progresso scientifico e tecnologico continuerà a cambiare la nostra vita in modo sempre più profondo e più rapido. Nei prossimi anni, le nuove tecnologie trasformeranno l’economia e la società negli ambiti più diversi: in medicina e biologia, nel sistema dei pagamenti, nella robotica, nelle applicazioni dell’intelligenza artificiale, nella conservazione dell’energia. Come per il vaccino e per la diffusione di internet, queste innovazioni aumenteranno il nostro benessere e apriranno nuove opportunità, ma avranno anche risvolti devastanti per chi svolge lavori che diventeranno obsoleti.

