Piumini di pietra. L'unione Moncler-Stone Island

L’acquisizione di Stone Island da parte dell'azienda guidata da Remo Ruffini è un segno di vitalità in uno dei settori più colpiti dal Covid

Moncler è stata una delle aziende di moda più rapide a reagire all’emergenza Covid. La prima ondata era appena scoppiata e l’amministratore delegato, Remo Ruffini, aveva già ripensato a come adattare design e realizzazione delle nuove collezioni a un mondo che stava cambiando. Quello spirito di sfida, tipico di Ruffini che è stato artefice della rinascita di Moncler negli ultimi quindici anni, rivelava anche l’inquietudine di chi sta scrutando l’orizzonte alla ricerca di una risposta: farsi acquistare (si è vociferato spesso di un interesse del colosso francese Kering) o diventare protagonista di un progetto di crescita? A distanza di otto mesi ecco che Moncler manda in porto un’acquisizione storica come quella di Stone Island, brand dell’abbigliamento maschile che combina lusso, sportswear e streetwear.

