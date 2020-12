Amazon spiegata ai beoti

Boicottare Amazon è legittimo. Parola di Tafazzi. Puntuali come le ondate pandemiche e improcrastinabili come il Black Friday, i Patrioti del Mercato Rionale sono tornati anche quest’anno a chiedere un #NataleSenzaAmazon. Per non essere da meno degli ex alleati, eredi di Spelacchio, del pannolino lavabile e della decrescita felice, il popolo salvinista si sta impegnando a promuovere il boicottaggio della piattaforma di e-commerce, riciclando (i leghisti, si sa, non buttano mai via una pessima idea altrui) lo slogan #NoelSansAmazon lanciato dai compagni estremisti dell’ala intransigente della sinistra francese. Ah, la France: a Giggino i gilets jaunes, al Truce gli eskimo della rive gauche.

