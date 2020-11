Perù, cent'anni di debito

Nonostante l’instabilità politica, Lima emette bond centennali per un miliardo

Quanto conta la stabilità politica di un paese nella valutazione di un paese? Molto, anzi di più, viene da rispondere pensando alle pagelle sull’Italia. O forse no, a giudicare dall’eccezione che viola la regola: il Perù. Il presidente, Martin Vizcarra, è stato obbligato a dimettersi dopo l’impeachment. Il suo successore Manuel Merino, ha resistito solo cinque giorni prima che le proteste di piazza gli consigliassero un passo indietro. Ora tocca a Francisco Sagasti, 76 anni, funzionario in pensione della Banca Mondiale cui tocca il non facile compito di guidare il paese verso le elezioni nella primavera prossima.

