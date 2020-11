Privatizzare il Monte dei Paschi, ma a che prezzo? Un girotondo

Con le ultime mosse nel mercato, riprende vigore il risiko bancario. E adesso l’attenzione è concentrata sulle mosse che farà il Mef con il Monte dei Paschi. Secondo indiscrezioni riportate da Reuters, il ministero guidato da Roberto Gualtieri – azionista della banca senese con il 68 per cento – avrebbe selezionato Bank of America come advisor finanziario e lo studio Orrick in qualità di consulente legale per dare il via alla privatizzazione di Mps, anche se una componente del governo insiste affinché la banca resti nelle mani dello stato.

