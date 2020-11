Meglio fare che “ristorare”. La pandemia ce lo sta insegnando

Il Sars-CoV-2 ha messo drammaticamente in evidenza tutte le debolezze del nostro sistema socio-sanitario; ma soprattutto ha dimostrato l’incapacità della classe politica (e quindi anche dei cittadini che l’hanno eletta) di fare il vero mestiere della politica, cioè pensare e progettare il futuro del paese con piani operativi di durata almeno 5/10 anni. E invece la nostra classe politica, almeno in questi ultimi trent’anni, salvo qualche rara eccezione, ha pensato solo al giorno per giorno; ai consensi immediati per rovesciare il potere a suo favore. Dal 1983 a oggi, 38 anni, si sono alternati ben 25 governi, in media un governo ogni 18 mesi; dal 2011 a oggi sei governi con campagne elettorali (in media una ogni quattro mesi) combattute a suon di promesse di sussidi, bonus, sconti fiscali e lotta a una non meglio precisata disuguaglianza sociale senza il benché minimo sforzo per definirne le cause e i contorni. E così è stato un fiorire di bonus bebè, affitto, canone tv, riscaldamento, baby sitter e bonus fiscali; ci fermiamo qui perché l’elenco porterebbe via una pagina. Per finire con reddito e pensione di cittadinanza, quota 100 e reddito universale: insomma un “metadone sociale” fallito ove sperimentato ma cavallo di battaglia per l’attuale governo e, giusto dirlo, anche per una parte consistente dell’opposizione (vedasi assegno unico familiare che potrebbe costare oltre 20 miliardi l’anno a regime, a debito come sempre). E infatti il nostro debito pubblico, per iniziative tutte definite meritorie e necessarie dai vari proponenti, ma come vedremo inefficaci, è schizzato dal 99,8 per cento degli anni 2004/7 (un sogno e un risultato che se mantenuto avrebbe reso forte il nostro paese) al 134,8 per cento di fine 2019.

