Sfidare i moralisti sul caso Sinner

Dagli al tennista! Il campione sudtirolese Jannik Sinner si è trasferito a Montecarlo per sfuggire alle grinfie del fisco italiano, seguendo le orme dei colleghi Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. E, ovviamente, di molti altri italiani a medio-alto reddito, sportivi e no. La questione, sollevata da un lettore del Corriere della Sera, ha fatto indignare Aldo Cazzullo, il quale trova “amaro” che “nel momento in cui ci sono compatrioti che muoiono nel bagno di un ospedale, altri italiani si chiamino fuori dalla comunità”. Il moralismo è un genere letterario con una certa fortuna, ma raramente fornisce gli strumenti per interpretare la realtà.

Pubblicità

Pubblicità