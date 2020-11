L'annuncio del vaccino per il Covid fa esultare i mercati

Le borse di tutto il mondo festeggiano l’arrivo del vaccino anti Covid-19 prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer con la società tedesca Biontech. L’annuncio di stamattina è stato accolto con grande favore dai listini europei – con rialzi che vanno oltre il 7 per cento come nel caso di Parigi e Madrid – e ha fatto schizzare Wall Street già nel premercato. Il vaccino è risultato efficace al 90 per cento, secondo i primi risultati ottenuti da Pfizer-Biontech nella fase che precede la richiesta di approvazione, e c’è la concreta possibilità di avere decine di milioni di dosi disponibili anche prima della fine dell'anno. L’euforia è giustificata dal fatto che un’efficacia del 90 per cento è considerata elevata nel mondo scientifico e delle terapie antivirali. L’americana Food and Drug Administration, per esempio, chiede per l’approvazione una percentuale di almeno il 50 per cento e secondo i dati dell’organizzazione mondiale della sanità nessun vaccino arriva al 100 per cento.

Pubblicità

Pubblicità