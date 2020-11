Il risparmio degli italiani e la resistenza economica al Covid

Giusto un anno fa usciva in Italia un libro molto discusso (“La grande livellatrice”) sul potere che hanno guerre, rivoluzioni ed epidemie di ridurre le differenze tra ricchi e poveri. La tesi sostenuta dallo storico dell’Università di Stanford Walter Scheidel è che spesso, come per la peste europea della metà del 1300, questi eventi hanno prodotto un aumento dei livelli di reddito dei lavoratori dopo aver abbassato il valore della terra e aumentato quello della manodopera. Ebbene, questo scenario supportato da dati storici e scientifici non è quello dell’epidemia Covid 19 che, invece, le disuguaglianze le sta accentuando, come osserva Riccardo De Bonis, responsabile del servizio di Educazione finanziaria della Banca d’Italia. “Questo libro mi è tornato in mente seguendo i fatti di cronaca di questi giorni. E’ ancora presto per ragionare su dati consolidati, ma dalle nostre ultime rilevazioni che colgono due momenti opposti delle prospettive economiche delle famiglie, uno più negativo alla fine del lockdown e il secondo più ottimista dopo l’estate, emerge un quadro non omogeneo rispetto alla capacità di far fronte a una nuova ondata di contagi e a conseguenti nuove restrizioni”. Prima di queste indagini, la Banca d’Italia aveva già evidenziato nella relazione annuale di maggio la crescita delle disuguaglianze nella distribuzione dei redditi e l’incapacità di una quota di popolazione di resistere per un certo periodo di tempo in assenza di entrate. Così, se si pensa a Scheidel, non si può fare a meno di notare come questo virus metta a dura prova la tenuta economica solo di una parte delle persone per il semplice fatto che le restrizioni adottate dai governi colpiscono in modo differenziato le categorie sociali che poi vengono ristorate sulla base delle disponibilità di bilancio di ciascun paese.

