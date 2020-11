Dal virus ci salveranno gli scienziati da laboratorio (non quelli da tv)

La scienza ha insegnato come far funzionare il mondo liberale, ma alcuni uomini di scienza si comportano come giullari del circo mediatico. A tirarci fuori dai guai sarà alla fine l’odiato capitalismo

A tirarci fuori dai guai sarà alla fine l’odiato capitalismo. Che si tratti dei vaccini o degli anticorpi monoclonali promessi da Rino Rappuoli e altri scienziati-imprenditori dell’immunoprofilassi e immunoterapia. Come è accaduto per quasi tutte le cure efficaci, sarà la ricerca governata da interessi privati, cioè basata su sistemi di produzione efficienti in quanto dedicati al profitto che svilupperà risposte razionali contro il coronavirus. Non saranno gli esperti (virologi, epidemiologi, infettivologi), che predicano da mesi opinioni polarizzate e pannicelli caldi, che tirano in ballo le imparagonabili gestioni asiatiche della pandemia, che invece di studiare passano il tempo in televisione o al telefono coi giornalisti e che hanno generato un’entropia ingovernabile nell’informazione.

Pubblicità

Pubblicità