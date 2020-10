Salvate le aziende pubbliche da Rousseau

Profumo e non solo. La pazzia di una app per sceglie i dirigenti pubblici

Davide Casaleggio non vuole finire nell’angolo del tecnico informatico in cui vuole infilarlo la classe dirigente che occupa scranni parlamentari e poltrone ministeriali. E’ evidente che c’è uno scontro tra gli eletti e l’Eletto per il controllo del partito e, naturalmente, il mantenimento (o meno) del limite al doppio mandato è una parte di questo conflitto. Naturalmente si tratta di una guerra per la gestione del potere, un cui pezzo fondamentale riguarda le nomine nelle istituzioni e nelle varie aziende di stato. Questo è ovviamente un tema che interessa a Casaleggio, che infatti ha lanciato sulla sua Rousseau il “Portale dei Talenti” che serve per selezionare i “professionisti qualificati che intendano mettere le proprie capacità a disposizione del MoVimento 5 Stelle”.

Pubblicità

Pubblicità