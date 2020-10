Il Mes e la questione di fiducia nell'Europa

C'è chi teme che dietro i fondi per la sanità ci sia la "trappola" delle condizioni ex post. Ma le (non)condizionalità del Mes dipendono dalla stessa volontà politica che ha prodotto il Recovery fund sospeso il Patto di stabilità. Lega e FdI, che sono sovranisti, non credono negli impegni della Commissione Ue. Ma perché non ci crede neppure il governo? Come fa a non fidarsi delle parole di Gentiloni?

Prendere o meno il Mes non salverà né manderà in rovina l’Italia, semplicemente ci farebbe risparmiare (o meno) circa 500 milioni di euro all’anno, ovvero 5 miliardi in dieci anni. Ma naturalmente la discussione non verte su una semplice analisi costi-benefici, altrimenti sarebbe già chiusa. Il dibattito è tutto politico ed è tra chi si fida delle istituzioni europee e chi no. La divisione è essenzialmente tra europeisti e anti europeisti e infatti questo cleavage attraversa maggioranza e opposizione. In questo contesto non sembrano reggere molto le argomentazioni tecnico-giuridiche contrarie al Mes, come quelle esposte da Francesco Saraceno.

