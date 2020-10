Quattro mesi per cambiare l'Italia

Mentre ci accapigliamo su qualche frammento di dpcm, cercando un nuovo divieto contro cui scagliarci, ci sfugge che la crisi sanitaria è finita. O almeno lo è guardandola in riferimento ai tempi in cui si programma l’attività delle aziende, del commercio e (si spera) anche delle amministrazioni pubbliche. Il ministro Roberto Gualtieri lo ha detto in commissione Bilancio mentre illustrava la Nota di aggiornamento al Def. Un luogo in cui le vere notizie spariscono perché vengono ingoiate dalla routine. Ma nelle parole del ministro c’era tutto. “La previsione macroeconomica – ha detto – continua ad assumere che la distribuzione di uno o più vaccini cominci entro il primo trimestre del 2021 e che a metà anno la disponibilità di nuove terapie e vaccini sia tale da consentire al governo di allentare la gran parte, se non tutte, le misure restrittive”.

