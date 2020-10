Il Nobel per l'Economia è andato a Paul R. Milgrom e Robert B.Wilson

I due economisti di Stanford sono stati premiati dall'Accademia di Svezia per aver studiato e inventato nuovi formati di asta

Paul R. Milgrom e Robert B.Wilson hanno vinto il Premio Nobel per l'Economia 2020. In mattinata la giuria dell'Accademia di Svezia ha assegnato il premio (che tecnicamente non è un vero e proprio Nobel ma viene assegnato dalla Banca di Svezia in memoria di Alfred Nobel dal 1969) ai due professori della Stanford University, per i loro studi economici sul funzionamento delle aste e per l'invenzione di nuovi formati di asta per la vendita di beni e servizi.

"Le loro scoperte sono andate a beneficio di venditori, compratori e contribuenti di tutto il mondo", scrive l'Accademia si Svezia nel comunicato in cui annuncia la vittoria. In particolare, Robert Wilson ha sviluppato una teoria delle aste d'oggetti di comune valore, partendo dagli esempi delle frequenze radio o dal volume dei minerali in alcune particolari aree del mondo. Mentre Paul Milgrom ha formulato una più generale teoria delle aste che comprende non solo beni dal valore comune ma anche dal valore personale, che varia da offerente a offerente.

“I premiati in Scienze economiche di quest'anno sono partiti dalla teoria di base per poi utilizzare i loro risultati in applicazioni pratiche, che hanno avuto una diffusione globale" ha rimarcato Peter Fredriksson, presidente del comitato che assegna il premio.