È il capitalismo inviso al Papa che ci renderà fratelli e ci salverà dal virus

In un bellissimo articolo dedicato all’enciclica del Papa – enciclica che come sapete il Foglio la scorsa settimana ha deciso di pubblicare in formato integrale – il Wall Street Journal ha scelto di analizzare le idee del Santo Padre sulla globalizzazione affrontando un tema interessante che non riguarda solo l’enciclica ma che riguarda il futuro di tutti noi: il destino dei vaccini. Da mesi, tutti noi sappiamo che l’incubo della pandemia non finirà fino a quando non ci sarà un vaccino capace di limitare i danni del Covid-19 e stando a quanto sostiene il ministro della Salute Roberto Speranza quel momento non dovrebbe essere troppo in là nel tempo: entro la fine dell’anno una delle società di farmaceutica più importanti del mondo (AstraZeneca) consegnerà ai suoi committenti europei (Italia, Germania, Francia, Olanda) 400 milioni di dosi da destinare a tutta la popolazione e già entro la fine dell’anno gli operatori della sanità dovrebbero avere la possibilità di vaccinarsi contro il coronavirus. AstraZeneca, in realtà, è solo una delle società che hanno firmato accordi preliminari con la Commissione europea (BioNTech-Pfizer, 200 milioni di dosi; Moderna, 80 milioni di dosi; CureVac, 225 milioni di dosi; Johnson & Johnson, 200 milioni di dosi; Sanofi-Gsk, 300 milioni di dosi) e la speranza di tutti i politici del mondo (anche i più statalisti) è che la competizione tra le big pharma mondiali (ah, il liberismo selvaggio) possa generare una concorrenza tale da produrre più innovazione, più ricerca, più sperimentazione e dunque più risultati.

